Notte tranquilla per David Ospina, che è stato dimesso dalla clinica Pineta Grande di Castel Volturno. Il portiere colombiano era stato trasportato domenica sera nella struttura, dopo un primo ricovero all'ospedale San Paolo a Fuorigrotta. Ospina era stato costretto a lasciare lo stadio in ambulanza nel corso di Napoli-Udinese per un mancamento al 41' del primo tempo. In precedenza, dopo 4 minuti di gioco, Ospina era stato medicato con dei punti sulla fronte in seguito a uno scontro di gioco con Pussetto. E proprio la ferita, con la conseguente perdita di sangue, sarebbe stata la causa di un abbassamento della pressione che ha portato a quel mancamento, dopo oltre mezz’ora dall’infortunio, che ha terrorizzato gli spettatori della partita allo stadio e davanti alla televisione.

La visita di Ancelotti

Lunedì mattina Ospina ha ricevuto la visita dell'allenatore del Napoli Carlo Ancelotti, che si è fermato a parlare con il suo portiere in clinica. Ospina era stato convocato per la doppia amichevole della Colombia contro il Giappone il 22 marzo e la Corea del Sud il 26 ma non raggiungerà i compagni in nazionale perché dovrà osservare alcuni giorni di riposo.

Il messaggio della moglie

Su Instagram è intervenuta Jessica, la moglie del portiere colombiano: "Prima di tutto voglio ringraziare Dio per la salute di David, dopo i momenti di angoscia vissuti in cui non potevamo fare molto. Vi dico che David sta molto meglio, siamo già a casa un po' più tranquilli. In attesa che passi completamente lo spavento, ne approfitto per ringraziare tutti per le vostre preghiere. Abbiamo ricevuto tantissimi bei messaggi, grazie ancora, vi aggiornerò ancora su David".