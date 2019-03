Nel giorno della festa del papà ce n’è uno che è ancora arrabbiato con i suoi figli. Il padre in questione è Gennaro Gattuso, i figlioletti sono Frank Kessié e Lucas Biglia. La lite in panchina durante il derby perso con l’inter e poi le scuse dei due davanti alle telecamere: il caso sembrava essersi chiuso nell’immediato post partita, ma “papà” Rino starebbe meditando una punizione per il centrocampista ivoriano.

All’allenatore del Milan non è andata giù la reazione del suo giocatore nei confronti del compagno di squadra, con Biglia che l’aveva invitato a un atteggiamento più rispettoso dopo la sua uscita dal campo. A spiegare i possibili scenari in casa Milan è stato Alessandro Alciato, intervenuto nella trasmissione pomeridiana di Sara Benci su Sky Sport 24. “Per Gattuso non è finita qui – ha spiegato Alciato -. Le scuse immediate davanti alle telecamere sono state una buona mossa, ma non basta. Dovremmo aspettarci una punizione per Kessié, almeno per un turno dovrebbe accomodarsi in panchina”.

E allora, alla ripresa del campionato, nel match di sabato 30 marzo contro la Sampdoria, l’ex atalantino potrebbe non essere schierato, perlomeno dal primo minuto. In questa stagione l’ivoriano non ha giocato solo due partite (contro Fiorentina e Genoa), ma in entrambe era squalificato. A volte, si sa, i genitori devono usare il bastone con i propri figli. Ed ecco che la classica frase “questa sera non esci”, in chiave calcistica diventa “questa volta te ne stai in panchina”. E non c'è festa del papà che tenga.