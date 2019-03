Le scuse di Kessié e Biglia

Nel post partita Lucas Biglia e Frank Kessié, si sono presentati assieme a Sky Calcio Club per chiarire la vicenda e chiedere scusa. L'ivoriano ha preso la parola per primo: "Avevo dentro la voglia di vincere, sono uscito un po' nervoso. Chiedo scusa a Lucas, ha più anni di me e devo imparare da lui, chiedo scusa anche ai tifosi e all'allenatore". Poi anche l'argentino ha fatto autocritica: "Il primo responsabile sono io, lui sa cosa gli ho detto, abbiamo chiarito tra noi. Abbiamo fatto una figuraccia, dispiace per tutti, non è una figura da fare. Vogliamo vincere tutti, è una cosa che non dobbiamo fare davanti a tutti. Siamo qui per chiedere scusa a società, ai tifosi e al mister, ci mette tanto per il gruppo. Mi vergogno, mi prendo la responsabilità, sono più vecchio di lui, devo essere tranquillo". In precedenza Gennaro Gattuso aveva usato parole molto dure per l'accaduto: "Cos'e' successo tra Kessié e Biglia? Ne parleranno loro, poi in settimana parlerò io. E' una mia responsabilità. Loro sanno quanto ci tengo a queste cose. Posso non capire niente di calcio ma io credo fortemente nel gruppo, nella disciplina, nel rispetto dei compagni. E' stata una doppia sconfitta, in campo e dal punto di vista comportamentale".