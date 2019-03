All’Inter sta vivendo una stagione da comprimario, con Luciano Spalletti che lo ha mandato in campo solo in 15 occasioni tra Serie A, Europa League, Champions League e Coppa Italia. Miranda però non si abbatte, anzi: "Confesso che è un momento diverso nella mia carriera, sono sempre stato un titolare fisso in questi anni. Questa stagione invece sto giocando un po' meno, però adesso mi sto abituando a questa situazione. Ho più tempo per allenarmi al meglio. Ho giocato alcune partite importanti quest'anno e ho dimostrato un livello che mi piacerebbe sempre mostrare. Futuro? Penso a finire bene questa stagione all'Inter", ha ammesso il difensore dal ritiro della Nazionale brasiliana.

Obiettivo Copa America

"Non penso ancora al mio addio. Penso al mio momento e finché riuscirò a giocare a alto livello allora lo farò. Non lascerò la Nazionale finché dimostrerò questo", ha proseguito il difensore dell'Inter. Miranda ha poi risposto così a una domanda sulla Copa America, trofeo che la Nazionale verdeoro non vince dal 2007 e che si svolgerà in estate proprio in Brasile: "Sarà bellissimo giocare davanti ai nostri tifosi, una motivazione in più. La pressione di dover vincere esiste sempre per noi che siamo la Nazionale brasiliana. Ma questo è il calcio, siamo pronti e preparati. Non penso al prossimo Mondiale, voglio sfruttare al massimo tutte le opportunità che avrò", ha concluso il difensore dell'Inter.