Sarà Marco Guida a dirigere il derby di Roma, big match della 19a giornata di A, in programma domenica 5 gennaio alle 20.45. Manganiello arbitra Fiorentina-Napoli, a Di Bello lo scontro salvezza Monza-Cagliari

Sono stati Designati gli arbitri delle gare della 19a giornata di serie A, che si giocherà tra il 4 e il 5 gennaio: 7 partite in tutto (tre al sabato e quattro domenica), più tre recuperi a metà mese per le squadre impegnate in questi giorni nella Supercoppa Italiana (Inter, Atalanta, Juventus, Milan).



VENEZIA-EMPOLI Sabato 04/01 h.15.00

SACCHI

ROSSI L. – RICCI

IV: PERENZONI

VAR: SERRA

AVAR: MAZZOLENI

FIORENTINA-NAPOLI Sabato 04/01 h.18.00

MANGANIELLO

GIALLATINI – COLAROSSI

IV: RAPUANO

VAR: DI PAOLO

AVAR: MAGGIONI

H. VERONA-UDINESE Sabato 04/01 h.20.45

DIONISI

IMPERIALE – CIPRESSA

IV: TREMOLADA

VAR: MASSA

AVAR: CAMPLONE

MONZA-CAGLIARI h.12.30

DI BELLO

PRETI – MOKHTAR

IV: PICCININI

VAR: GHERSINI

AVAR: MASSA

LECCE-GENOA h.15.00

MARINELLI

BERTI – FONTEMURATO

IV: COSSO

VAR: MARIANI

AVAR: DI VUOLO

TORINO-PARMA h.18.00

FELICIANI

SCATRAGLI – BERCIGLI

IV: BONACINA

VAR: CAMPLONE

AVAR: DI PAOLO

ROMA-LAZIO h. 20.45

GUIDA

ALASSIO – ROSSI C.

IV: PAIRETTO

VAR: MAZZOLENI

AVAR: PEZZUTO