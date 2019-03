Un'ora di colloquio e poi pranzo insieme: così l'Amministratore delegato dell'Inter Giuseppe Marotta e l'avvocato Paolo Nicoletti hanno portato a termine la lunga trattatva che porterà Icardi a tornare ad allenarsi con il gruppo a partire da giovedì ad Appiano Gentile. Dovrebbe quindi essere giunta a conclusione positiva una vicenda che si trascina dal 13 febbraio, giorno in cui l'Inter ha comunicato all'argentino la revoca della fascia di capitano. Più di un mese di tira e molla, con Icardi fermo ai box ufficialmente per un'infiammazione al ginocchio, e le diplomazie al lavoro. Marotta, da un lato, l'avvocato Paolo Nicoletti, incaricato Wanda Nara e dallo stesso Icardi di seguire gli interessi dell'attaccante. Sembrano quindi essere stati risolti i nodi che impedivano il riavvicinamento tra l'argentino e la squadra. La mediazione tra la società e il giocatore è riuscita, ora si attendono le risposte in campo ad Appiano, dove Icardi dovrà rimettersi nelle dinamiche di spogliatoio con squadra e allaneatore. In questo senso è strategica la scelta di tornare ad allenarsi con il gruppo durante la sosta per le nazionai: in questo modo il rientro può essere più soft e graduale.

Chi è Paolo Nicoletti

Mauro Icardi e Wanda Nara hanno scelto di farsi assistere da Paolo Nicoletti. Avvocato, allievo di Guido Rossi, fu protagonista nel passaggio di Ronaldo dal Barcellona all'Inter, riuscendo a risolvere diversi nodi legali che rischiavano di mettere in discussioni l'affare più importante del Presidente Moratti. Quella vicenda fece giurisprudenza per il calciomercato europeo. In seguito, nel 2006, è stato sub commissario FIGC durante il mandato del suo maestro Guido Rossi. Fino al maggio 2018 è stato commissario della Lega Calcio per la riforma dello statuto e i diritti audiovisivi. Da febbraio 2016 è Amministratore delegato di Cortina2021