La Supercoppa italiana in Arabia Saudita inizia con una visita ufficiale all'ambasciata italiana per i rappresentanti delle quattro partecipanti al torneo. I presidenti di Inter, Juventus e Atalanta (Marotta, Ferrero e Percassi) e Zlatan Ibrahimovic per il Milan si sono incontrati a Riyad, dove hanno salutato anche l'ambasciatore Carlo Baldocci e il neo-presidente di Lega Simonelli. Curioso quello che è accaduto dopo, con uno “scambio di doni” tra i club. E così l’interista Beppe Marotta – senza nascondere un sorriso “divertito” – ha omaggiato Zlatan Ibrahimovic con una maglia nerazzurra (quella con il tricolore e le due stelle), che anche Ibra ha indossato nel suo passato da giocatore. All’insegna del fair-play, e in attesa del grande spettacolo in campo.