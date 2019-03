Tra le pieghe del patto economico che verrà siglato oggi tra Italia e Cina potrebbe nascere una nuova Inter. O meglio, definirsi quella del futuro. Approfittando dell’arrivo a Roma di Zhang senior - giunto assieme al presidente Xi Jinping e alle più alte cariche istituzionali cinesi per sostenere l’accordo economico tra i due paesi – la dirigenza nerazzurra ha raccolto armi e bagagli e si è trasferita di blocco nella capitale per incontrare il proprietario di Suning: Marotta, Antonello e, ovviamente, anche Zhang jr, Steven, l’attuale presidente nerazzurro.

L’occasione ideale per fare un punto della situazione generale sui risultati economici della società ma anche per approfondire il rapporto tra il nuovo direttore generale e il capo della baracca nerazzurra, incontratisi solo una volta a Nanchino nei giorni in cui l’ex Juventus firmava il suo nuovo contratto. Una sorta di confronto sui primi 100 giorni di Marotta, durante i quali, rispetto al loro primo e sinora unico colloquio, il Dg si sarà fatto un’idea ancora migliore delle strategie da mettere in atto per continuare a far crescere la società.

Risultati economici e investimenti futuri, dunque. Questi, sostanzialmente, i due punti all’ordine del giorno del meeting eccezionale di Roma; senza escludere il tema dello stadio e i vari progetti corporate che potrebbe illustrare l’amministratore delegato Antonello. L’appuntamento era al Cavalieri Hilton di Roma, dove la dirigenza è arrivata poco dopo le 12 per pranzare insieme a Zhang senior nella sala Colosseo. Non c’è solo l’accordo economico nei pensieri del proprietario nerazzurro.