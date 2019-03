"Col trattore a Zingonia... andiamo a comandare!". Ci voleva il Papu per trasformare in realtà il tormentone di Rovazzi, che col trattore "comandava" in tangenziale. Il capitano dell'Atalanta non arriva a tanto perché durante la pausa nazionali si deve allenare, ma il mezzo agricolo si presta benissimo per gli spostamenti dagli spogliatoi al campo di allenamento. Allora ecco che il Papu diventa autista e carica i compagni Palomino, Masiello e Gollini, suonando il clacson divertito. Il suo commento al video pubblicato su Instagram è "I have a dream", con l'iconcina di un trattore.

La metafora può essere letta anche più seriamente: c'è da lavorare. E i nerazzurri lo stanno facendo, a nove giorni dall'impegno al Tardini contro il Parma. Al rientro dalla pausa, i ragazzi di Gasperini dovranno rispondere al deludente pareggio casalingo rimediato con il Chievo ultimo in classifica. La trasferta contro i gialloblù è insidiosa perché la squadra di D'Aversa è reduce dal pesante ko dell'Olimpico contro la Lazio ed è chiamata a dare un segnale di ripresa.