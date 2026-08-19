Dopo tre settimane dal suo primo giorno in rossonero, Gonçalo Ramos è stato presentato mercoledì 19 agosto come nuovo giocatore del Milan con il consueto evento nel Flagship Store del club, situato in via Dante a Milano. Dopo aver salutato i tifosi dalla finestra, il portoghese è sceso per firmare autografi, ricevendo il benvenuto da tantissime persone accorse per vederlo. Ramos, pagato 70 milioni di euro dal Paris Saint-Germain, ha parlato delle sue prime settimane milaniste: "Sono state tre buone settimane, ma questa è la prima a Milano e personalmente è stata la mia preferita: finalmente posso sentire l'energia, quel qualcosa in più che c'è qua. Questo vuol dire che sta cominciando la Serie A, sono qui per aiutare la squadra, per lavorare e per vincere lo Scudetto. Ho scelto il Milan perchè è uno dei migliori club al mondo: mi piace molto la possibilità di farne parte". Ramos non ha dubbi quando deve indicare chi sia il suo idolo, un giocatore che ha un legame speciale con il Milan: "Personalmente il mio preferito è stato Ibrahimovic. È stato uno dei miei giocatori preferiti. Se dovessi sceglierne uno direi Zlatan, l’ho visto giocare crescendo". Su Amorim, il portoghese ha detto: "È la prima volta che lavoro con lui. Lo conosco per come ha allenato altre squadre negli ultimi anni. Lavorare con lui è stimolante. Mi piace la sua idea di calcio e di farne parte".