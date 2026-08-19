Milan, Gonçalo Ramos: "Ibrahimovic è il mio idolo, sono qui per lo scudetto". VIDEOmilan
Giornata di presentazione per Gonçalo Ramos al centro di Milano, dove ha ricevuto l'abbraccio dei tifosi firmando autografi e scattando selfie. L'attaccante ha dichiarato: "A Milanello ho toccato con mano cos’è questo club, sentire l’energia, quel qualcosa nell’aria... Mi piace l'idea di calcio di Amorim". Il Milan esordirà in Serie A domenica alle 20:45 contro il Torino: il match sarà in diretta su Sky e NOW
Dopo tre settimane dal suo primo giorno in rossonero, Gonçalo Ramos è stato presentato mercoledì 19 agosto come nuovo giocatore del Milan con il consueto evento nel Flagship Store del club, situato in via Dante a Milano. Dopo aver salutato i tifosi dalla finestra, il portoghese è sceso per firmare autografi, ricevendo il benvenuto da tantissime persone accorse per vederlo. Ramos, pagato 70 milioni di euro dal Paris Saint-Germain, ha parlato delle sue prime settimane milaniste: "Sono state tre buone settimane, ma questa è la prima a Milano e personalmente è stata la mia preferita: finalmente posso sentire l'energia, quel qualcosa in più che c'è qua. Questo vuol dire che sta cominciando la Serie A, sono qui per aiutare la squadra, per lavorare e per vincere lo Scudetto. Ho scelto il Milan perchè è uno dei migliori club al mondo: mi piace molto la possibilità di farne parte". Ramos non ha dubbi quando deve indicare chi sia il suo idolo, un giocatore che ha un legame speciale con il Milan: "Personalmente il mio preferito è stato Ibrahimovic. È stato uno dei miei giocatori preferiti. Se dovessi sceglierne uno direi Zlatan, l’ho visto giocare crescendo". Su Amorim, il portoghese ha detto: "È la prima volta che lavoro con lui. Lo conosco per come ha allenato altre squadre negli ultimi anni. Lavorare con lui è stimolante. Mi piace la sua idea di calcio e di farne parte".
Ramos: "Sono pronto per tutto, non so cosa sarà il calcio senza Cr7"
Ramos ha scelto, come numero di maglia, il 9, numero che negli ultimi anni è stato indossato da attaccanti che hanno poi deluso al Milan (eccezion fatta per Olivier Giroud). L'ex Psg, però, non dà importanza ad eventuali maledizioni: "Non credo a queste cose, credo solo nel lavoro. Magari io sono più 'maledetto' del numero, lo vedremo...", dice scherzando. Con i 70 milioni spesi per il suo cartellino, Ramos è diventato l'acquisto più costoso della storia del Milan: "Per il momento non sento quel tipo di pressione. Sento la pressione di giocare qui e di dover vincere ogni partita. Voglio essere un giocatore importante e aiutare la squadra, mi hanno preso per questo. Sono pronto per tutto". Infine, il portoghese ha parlato di Cristiano Ronaldo, che nei giorni scorsi ha fatto trapelare la possibilità che la stagione 2026-27 possa essere l'ultima della sua leggendaria carriera: "È difficile da credere che stia finendo la sua carriera. Sinceramente non so cosa sia il calcio senza di lui, sarà veramente strano. Però l’età non mente, un giorno tutti quanti ci ritireremo…"