La Juventus si è allenata nella mattinata di mercoledì 19 agosto in vista del debutto in Serie A al Benito Stirpe di Frosinone. Federico Gatti continua con il lavoro differenziato, dopo l'infortunio subito al termine dell'amichevole contro la Next in seguito al duro intervento (involontario) di un tifoso alla caviglia, durante l'invasione di campo pacifica a fine partita. Problema alla caviglia anche per Cambiaso, ma entrambe le situazioni non sono preoccupanti, mentre per Milik fastidio alla schiena. Out anche Ekhator. Ci saranno invece i nuovi arrivati Lucumí e Vicario.