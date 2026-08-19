Juventus, Gatti lavora a parte dopo l'infortunio alla caviglia post intervento del tifosojuventus
Dopo aver subito un duro intervento (involontario) da parte di un tifoso nel corso dell'invasione di campo al termine dell'amichevole in famiglia tra Juventus e Next Gen, Federico Gatti si allena a parte. Le sue condizioni non preoccupano in vista dell'esordio con il Frosinone. Lavoro differenziato anche per Cambiaso
La Juventus si è allenata nella mattinata di mercoledì 19 agosto in vista del debutto in Serie A al Benito Stirpe di Frosinone. Federico Gatti continua con il lavoro differenziato, dopo l'infortunio subito al termine dell'amichevole contro la Next in seguito al duro intervento (involontario) di un tifoso alla caviglia, durante l'invasione di campo pacifica a fine partita. Problema alla caviglia anche per Cambiaso, ma entrambe le situazioni non sono preoccupanti, mentre per Milik fastidio alla schiena. Out anche Ekhator. Ci saranno invece i nuovi arrivati Lucumí e Vicario.
Cosa era successo tra Gatti e il tifoso
Come da tradizione durante l'amichevole in famiglia tra Juventus e Next Gen, c'è stata l'invasione di campo pacifica da parte dei tifosi per cercare di raccogliere il maggior numero possibile di foto e autografi dei loro idoli. Involotariamente, un sostenitore bianconero è scivolato sul terreno di gioco mentre si stava avvicinando a Gatti, colpendolo da dietro alla caviglia con un duro intervento.