Anche un po' di sport lungo la Belt and Road, la nuova via della seta promossa dalla Cina. Il presidente cinese Xi Jinping è in Italia per firmare gli accordi economici con il nostro paese, un memorandum d'intesa che sancisce nuove relazioni tra Italia e Cina. Nella serata di venerdì, dopo l'incontro con il presidente della Repubblica Mattarella, e l'omaggio al Milite Ignoto, la cena offerta dal Quirinale, a cui erano presenti diversi ospiti istituzionali. Tra loro anche diversi "sportivi" legati al calcio: presente Marcello Lippi - ex ct della Cina e oggi consigliere di Fabio Cannavaro, nuovo allenatore della Nazionale cinese - e la famiglia Zhang, Jindong (fondatore e proprietario di Suning) e Steven (presidente dell'Inter). Senza dimenticare il presidente di Fiat Chrysler e Ferrari John Elkann.

Il vertice a Roma tra Zhang sr e la dirigenza

Arrivato in Italia insieme al presidente Xi Jinping e alle più alte cariche istituzionali cinesi, Zhang Jindong ha incontrato la dirigenza nerazzurra al completo per fare il punto: presenti Marotta, Antonello e ovviamente Steven Zhang, figlio di Jindong e presidente dell'Inter. Il meeting si è svolto a pranzo ed è durato un'ora e mezza, i dirigenti hanno relazionato al proprietario lo stato delle cose, gli obiettivi da raggiungere e le ultime. Tra gli argomenti trattati, inoltre, l’esigenza di avere uno stadio moderno al livello del club. Senza contare altri cambiamenti previsti, tra cui lo spostamento della sede e il programma dei lavori di quest’estate ad Appiano con il rinnovamento della zona dei calciatori.