Mauro Icardi è tornato ad allenarsi con l’Inter. In una Pinetina meno affollata del solito a causa degli impegni delle Nazionali, il suo volto rappresenta la novità più grande. Lo è da giovedì a questa parte, da quando cioè l’attaccante argentino si è rimesso gli scarpini ai piedi pronto a riconquistarsi un posto nell’undici di Spalletti. Tanta palestra e tanto campo per lui, come prontamente testimoniato dall’Inter con un video sul proprio canale You Tube. Qui si vede Icardi alle prese con macchine ed elastici per “riscaldare” i muscoli delle gambe. Poi qualche scatto e qualche salto a piedi uniti, il tutto in attesa di incontrare gli avversari in carne ed ossa. Faccia un po’ sofferente, normale per chi è rimasto fermo qualche giorno in più del dovuto sostituendo con la fisioterapia il lavoro sul rettangolo verde. Tanta la voglia di rientrare, anche se ci sarà da aspettare ancora un po’ per ritrovare la condizione migliore. Per il momento si sta comportando in quanto reduce da un infortunio, quindi per lui un preparatore e un po’ di lavoro personalizzato.