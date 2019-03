“A vita sulla panchina del Napoli”. Parole del patron azzurro Aurelio De Laurentiis, indirizzate a Carlo Ancelotti. Ad Amsterdam per l'Assemblea Generale della ECA, l'associazione dei club europei, il presidente del Napoli ha fatto il punto sulle strategie societarie per il futuro in esclusiva ai microfoni di Sky Sport.

“Lo vorrei qui a vita come Ferguson a Manchester”

Dopo le dichiarazioni di affetto di Ancelotti nei confronti di Napoli e del Napoli, con l'allenatore originario di Reggiolo che in occasione della consegna del premio "Tor Vergata Etica nello Sport" aveva esaltato il progetto giovane e vincente del club, ecco la risposta di De Laurentiis: “Se ho preso un allenatore che è venuto a Napoli, ama la città, il nostro centro sportivo e ha detto di voler rimanere anche otto anni – le sue parole a Sky Sport – allora io lo voglio qui a vita”. Un'idea che ha una precisa fonte d'ispirazione: l'esperienza di Alex Ferguson sulla panchina del Manchester United, durata ben 27 anni, dal 1986 al 2013. “Sono sulla linea di Ferguson – ha ammesso De Laurentiis - per me l'allenatore deve essere il punto di riferimento della società. La rappresenta in toto. Oltre alla conduzione societaria, c'è anche la conduzione sportiva, che è fondamentale e centrale per una società di calcio”. Una mano tesa verso Carlo Ancelotti, che il presidente del Napoli vede ancora molto a lungo sulla panchina del San Paolo.