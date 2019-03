Da anni uomo imprescindibile per il Napoli. Cambiano gli allenatori, non l’apporto alla causa azzurra di José Maria Callejon. Prestazioni sempre di livello assoluto per lo spagnolo, che dopo l’arrivo in panchina di Carlo Ancelotti e il conseguente cambio di modulo con il passaggio al 4-4-2, ha indietreggiato il suo raggio d’azione spostandosi sulla linea dei centrocampisti. Meno gol e più sacrificio per Callejon, che è comunque riuscito a farsi apprezzare come sempre. E i dati sono dalla sua parte: l’esterno spagnolo, infatti, è stato inserito nella Top 11 d’inverno (gare dal 22 dicembre al 21 marzo) di Serie A. Un risultato che ha fatto molto piacere all’ex Real Madrid, intervenuto in esclusiva ai microfoni di Sky Sport: "Sono molto contento di essere stato inserito in questa squadra – ha detto Callejon -, vuol dire che personalmente sto facendo le cose bene. Sono contento anche per il lavoro che stiamo facendo con la squadra e per i miei compagni polacchi che sono stati inseriti in questa Top 11. Fino ad ora penso che stiamo facendo una grande lavoro e, se avessi potuto scegliere io, avrei inserito tutti i miei compagni, perché secondo me sono i migliori. In ogni caso dico che questa è una bellissima squadra: ci sono attaccanti che hanno fatto tanti gol, mi piace il portiere, mi piace la difesa. È davvero una bella squadra. Ci sono il Papu e Duvan Zapata dell’Atalanta che stanno facendo una grande stagione, c’è anche Praet che sta facendo molto bene. Lo stesso vale per i giocatori del Milan e per difensori come Acerbi e de Vrij. Forse dovrei correre tanto con una squadra così, ma non c’è alcun problema. Credo che tutti i giocatori che sono stati selezionati per questa Top 11 lo meritino".