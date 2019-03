È un grandissimo tifoso del Napoli, Salvatore Esposito. A poche ore dall’inizio della quarta stagione di Gomorra, la serie cult di Sky in onda dalle 21.15 di venerdì 29 marzo su Sky Atlantic, l’attore che interpreta il ruolo dell’ultimo superstite del clan 'Savastano' Genny ha paragonato proprio la serie tv a una partita di calcio. "Se fosse un match - ha detto - sarebbe una sfida tra Napoli e Juventus dove tutti si aspettano una Juventus vincente, una Gomorra che possa essere ripetitiva. Invece il Napoli vincerà". Insomma, altri colpi di scena, intrighi e tradimenti che promettono di tenerci incollati allo schermo come sempre. Non resta allora che sintonizzarci ogni venerdì su Sky Atlantic e su Sky Cinema. E per i clienti Sky Q, la bellissima e coinvolgente esperienza di visione 4K HDR. Senza dimenticare la possibilità di seguirla su Sky On Demand, Sky Go e in streaming su NOW TV.