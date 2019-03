Per sancire la fine di un periodo complesso, tra Mauro Icardi e l’Inter, manca soltanto la convocazione dell’argentino, che non è avvenuta per la sfida contro la Lazio. Un impegno per cui i nerazzurri avrebbero avuto bisogno dell’ex capitano, visto l’infortunio di Lautaro Martinez. Ma Luciano Spalletti non l’ha ritenuto pronto per tornare in campo. La dirigenza, in tal senso, ha mostrato il massimo appoggio delle scelte dell’allenatore. “Non si può dire nulla a Spalletti, ha agito per il bene della squadra. Il reinserimento avviene gradualmente, l’allenatore ha la facoltà di decidere quali giocatori mandare in campo e quali convocare” ha spiegato Beppe Marotta, intervistato da Sky Sport. L’amministratore delegato dell’Inter ha proseguito così: “Stimo molto l’avvocato Nicoletti per la sua professionalità ma sarebbe fantacalcio pensare che possa sapere prima di tutti l’elenco dei convocati. Ad ogni modo siamo già usciti da questa situazione”.

Icardi e Wanda a San Siro

Per la partita tra Inter e Lazio, Mauro Icardi e la moglie-agente Wanda Nara sono presenti in tribuna a San Siro per assistere alla sfida. Il prossimo impegno dei nerazzurri sarà col Genoa a Marassi, per il turno infrasettimanale: potrebbe essere questo il momento del reintegro del giocatore.