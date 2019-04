Inter-Atalanta, le chiavi tattiche della sfida

Mentre Gómez affronta l’avversario Zapata sì allarga sulla fascia, distraendo la difesa dell'inserimento di Pašalić. Il Papu salta Scozzarella e manda il compagno in porta

Questo nuovo assetto ha permesso all’Atalanta di avere una nuova fonte di gioco al centro del campo, liberando ancora più spazio per Zapata e Iličić, che in questo modo possono dare alimentare le catene laterali, aprire agli inserimenti o tagliare sul piede forte. Nella partita di andata le posizioni larghe di Zapata (2 occasioni create, 6 dribbling) e Iličić (4 occasioni create e 7 dribbling) hanno messo in seria difficoltà la retroguardia interista, in particolare i due centrali, che come all’andata saranno Miranda e Skriniar (De Vrij è infortunato).

L’assenza più pesante, tuttavia, è quella dell’Atalanta, che per la prima volta in cinque mesi dovrà fare a meno di Zapata, squalificato. Dopo la partita di andata il colombiano è diventato un punto fermo della formazione titolare, e nelle ultime 19 ha saltato (per sostituzioni) soltanto 109 minuti. Logica vorrebbe l’inserimento di Barrow, già impiegato come centravanti sia ad inizio anno che come sostituto, ma nelle ultime ore si sta facendo concreta l’opzione Pašalić, un giocatore che darebbe ancora più mobilità al tridente offensivo.

La gara nasconde molte incognite: il pressing a uomo dell’Atalanta potrebbe soffocare l’Inter, ma potrebbe anche aprirgli spazi in avanti; i tagli di Politano e Perišić potrebbero dare più varietà all’Inter, ma potrebbero anche scoprirla in transizione; il tridente leggero dell’Atalanta potrebbe togliere riferimenti, ma se l’Inter difenderà bassa e compatta potrebbe non essere sufficiente.

Tanti dettagli fondamentali, che andranno a comporre una gara fondamentale per entrambe le squadre. Per gli uomini di Spalletti la vittoria può valere un pezzetto di Champions, per quelli di Gasperini può rappresentare un clamoroso balzo in avanti, che la porterebbe a -2 dall’Inter e +2 sul Milan. Comunque la si guardi, la sfida tra Inter e Atalanta potrebbe essere molto significativa.