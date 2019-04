Serie A, le migliori giocate della 31^ giornata

Tre cose sono eterne: Roma, le bottiglie di plastica nel mare, Rodrigo Palacio, che a 37 anni compiuti riesce ancora ad avere la meglio sulla maggior parte dei difensori di Serie A. Palacio è in Italia da dieci stagioni e ha conosciuto diverse vite calcistiche: al Genoa, con Gasperini, è stato un esterno offensivo totale, in grado di segnare e far segnare; all’Inter è diventato una seconda punta, bravo nei movimenti offensivi e nella finalizzazione. Al Bologna, in una squadra che fa una fatica atavica a segnare e a costruire occasioni, Palacio svolge quattro ruoli in uno: è il primo difensore, il primo attaccante, il rifinitore, il regista. Nei momenti di difficoltà si muove dal centro verso l’esterno per ricevere palla, proteggerla, dribblare, farsi fare fallo. Qualche settimana fa - in occasione della partita che il Bologna ha vinto contro il Torino - Mazzarri ha detto che «Palacio sembrava Maradona».

In quest’azione c’è tutta la raffinatezza e la generosità dell’attaccante argentino, che riceve un lancio di Dijks allargandosi a sinistra. Palacio prende la palla in alto, con il collo del piede, con una sensibilità tecnica che non gli è mai mancata. Il controllo è abbastanza preciso da permettergli di girarsi fronte alla porta. Però non ha soluzioni vicine, e allora continua proteggerla, fa per rientrare, poi ritorna verso l’esterno e scatta con una reattività che, a 37 anni, lascia ancora sul posto Bani che ne ha 25.

Ieri Palacio non ha segnato ma non è così importante, la sua partita è sempre ricca come una tavola imbandita.

