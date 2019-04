“Andava chiusa prima. Bene Nainggolan”

Insomma, contento senza dubbio. Ma Spalletti lo è a metà: “Questa era una partita difficilissima se messa sul piano della pressione. Loro non avevano niente da perdere. Giocavano solo per fare una bella figura in un contesto importante. Noi abbiamo inziato bene, ma non siamo riusciti ad essere costanti. Dipende molto da come palleggi basso, da come gestisci la partita con il possesso palla. Poi abbiamo una grande linea difensiva, che ci dà sempre un bel vantaggio. Detto questo, la partita andava chiusa prima. Ci sono capitate diverse situazioni facili per le nostre qualità. Probabilmente siamo fatti così, perchè questo difetto lo abbiamo presentato diverse volte". Chiosa finale su Nainggolan, che ha sbloccato la gara: “Stasera ha fatto il Nainggolan che conosciamo – spiega Spalletti – ha fatto bene come corsa, forza e presenza. Poi ha fatto un gran gol”.