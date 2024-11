Genoa, via Gilardino. Vieira nuovo allenatore

La società rossoblù ha deciso di esonerare Alberto Gilardino. Si attende solo il comunicato ufficiale del club. Dopo 12 partite di campionato il Genoa ha 10 punti in classifica, frutto di 2 vittorie, 4 pari e 6 sconfitte. Quattro punti sono arrivati nelle ultime due partite (vittoria sul Parma e pari contro il Como)

Colpo di scena al Genoa: via Alberto Gilardino e al suo posto in panchina arriva Patrick Vieira. Manca ancora l’ufficialità, ma il club rossoblu ha deciso di cambiare allenatore. Esonerato il “Gila”, l’allenatore arrivato nella stagione 2022/2023, con il Genoa in Serie B e lontano dai primi posti. Gilardino sostituì il tedesco Alexander Blessin e riuscì a riportare subito in Serie A la squadra. Poi, alla prima stagione in A, una salvezza tranquilla, con cinque giornate di anticipo sulla fine del campionato 2023/2024, nonostante la cessione di Dragusin nel mercato invernale.

Genoa, le cessioni e l'inizio di campionato con Gila Quest’estate, il Genoa ha ceduto altri tre titolari: prima il portiere Martinez all’Inter, poi Retegui all’Atalanta e Gudmundsson alla Fiorentina. L’inizio di campionato -il pari in casa con l’Inter e la vittoria a Monza-ha illuso i tifosi. Il Genoa ha poi incontrato difficoltà, complice la serie notevole di infortunati (dieci potenziali titolari). I gol di Pinamonti hanno tenuto in piedi il Grifone, che poi ha puntato sullo svincolato Balotelli per rinforzare il reparto offensivo. Il via libera a Super Mario, dopo settimane di dubbi, è arrivato proprio da Gilardino, che nelle ultime due partite (contro Parma e Como) aveva ottenuto 4 punti su 6 e aveva fatto risalire il Genoa al quart’ultimo posto, a quota 10 punti, come Como e Cagliari. Proprio i sardi, domenica alle 12.30, saranno i prossimi avversari a Marassi. Ma Gilardino non sarà più in panchina. E sarà da capire come la piazza accoglierà la decisione di mandare via un allenatore molto amato.