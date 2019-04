33^ giornata di Serie A che si annuncia come sempre ricca di gol, emozioni e spettacolo. Sarà un turno di campionato tutto da seguire: scontri diretti nella volata Champions, match importantissimi in chiave salvezza ed Europa League, senza dimenticare il discorso scudetto con la Juventus che dopo l’eliminazione dalla Champions League contro l’Ajax spera di poter festeggiare il tricolore in questa giornata.

Quando e a quali orari si gioca la 33^ giornata?

Un sabato all’insegna dello spettacolo della Serie A. Saranno infatti ben 9 le gare che di disputeranno il 20 aprile: ad aprire la giornata sarà la gara tra Parma e Milan che si giocherà al Tardini con fischio d’inizio alle ore 12.30. La squadra di D’Aversa è reduce dal pareggio per 0-0 contro il Sassuolo, il Milan invece dal prezioso successo contro la Lazio che ha permesso ai rossoneri di consolidare la quarta posizione in classifica. Sei le gare che prenderanno il via alle ore 15 e vedranno impegnate diverse protagoniste nella corsa salvezza: il Bologna di Mihajlovic, quartultimo a +2 sull’Empoli, affronterà al Dall’Ara una Sampdoria rigenerata dopo il netto successo nel derby contro il Genoa. Punti importanti anche quelli in palio tra Cagliari e Frosinone: la squadra di Maran vuole piazzare un nuovo importante scatto per allontanarsi sempre più dalla zona salvezza e cercherà di ottenere tre punti con il Frosinone, penultimo e sconfitto dall’Inter nel turno precedente. Scontro diretto quello tra Empoli e Spal: la squadra di Andreazzoli è reduce dal pareggio ottenuto in trasferta contro l’Atalanta, mentre la formazione guidata da Leonardo Semplici ha battuto la Juventus per 2-1 nell’ultima giornata disputata. Impegnata nella lotta per non retrocedere anche l’Udinese di Tudor, con la formazione bianconera che affronterà alla Dacia Arena il Sassuolo di De Zerbi reduce da due pareggi consecutivi contro Lazio e Parma. Proprio la formazione biancoceleste di Simone Inzaghi sfiderà all’Olimpico il Chievo Verona già retrocesso: vietato fallire l’appuntamento con i tre punti per non perdere terreno nella corsa a un piazzamento tra le prime quattro. A completare il programma delle 15 sarà la gara tra il Genoa di Cesare Prandelli, chiamato subito a rialzarsi dopo il ko nel derby, e il Torino di Mazzarri, reduce dall’1-1 contro il Cagliari che ne ha rallentato la corsa verso un posto in Europa. Alle 18 riflettori accessi sull’Allianz Stadium dove la Juventus proverà a chiudere il discorso scudetto contro la Fiorentina: alla squadra di Allegri basterà un punto contro la squadra viola per ottenere l’aritmetica certezza del titolo in un match che come sempre si annuncia intenso e ricco di emozioni. L’ultima gara in programma sabato 20 aprile è quella che si giocherà a San Siro e vedrà sfidarsi Inter e Roma: la squadra di Spalletti cerca un successo per blindare il terzo posto, mentre la formazione giallorossa vuole continuare la sua corsa verso il quarto posto, distante solo un punto. A concludere la 33^ giornata di Serie A sarà il match tra Napoli e Atalanta in programma lunedì 22 aprile alle ore 19 al San Paolo: la formazione di Ancelotti ha battuto il Chievo nell’ultimo turno rimandando la festa scudetto della Juventus, mentre l’Atalanta ha sbattuto contro il muro alzato dal portiere dell’Empoli Dragowski, pareggiando per 0-0.

Dove si gioca il big match di giornata?

Dopo l’amarezza per l’eliminazione dai quarti di finale di Champions League per mano dell’Ajax, la Juventus ha come obiettivo quello di conquistare l’ottavo scudetto consecutivo. Per farlo alla squadra di Allegri basterà ottenere un punto contro la Fiorentina di Montella, reduce dal pareggio contro il Bologna nell’ultimo turno di campionato. Sabato 20 aprile alle ore 18 occhi dunque tutti puntati all’Allianz Stadium per un match che potrebbe chiudere il discorso scudetto. Incerta più che mai la corsa Champions, obiettivo comune di Inter e Roma, squadre che si affronteranno sabato sera a San Siro nell’altro big match della 33^ giornata di Serie A.

Calendario e orari della 33^ giornata

Parma-Milan, sabato 20 aprile, ore 12.30, Sky Sport Serie A;

Bologna-Sampdoria, sabato 20 aprile, ore 15.00; Sky Sport 254;

Cagliari-Frosinone, sabato 20 aprile, ore 15.00; Sky Sport 253;

Empoli-Spal, sabato 20 aprile, ore 15.00; Sky Sport 255;

Genoa-Torino, sabato 20 aprile, ore 15.00; Sky Sport Serie A/Sky Sport 252;

Lazio-Chievo, sabato 20 aprile, ore 15.00;

Udinese-Sassuolo, sabato 20 aprile, ore 15.00;

Juventus-Fiorentina, sabato 20 aprile, ore 18.00;

Inter-Roma, sabato 20 aprile, ore 20.30, Sky Sport Serie A/Sky Sport Uno;

Napoli-Atalanta, lunedì 22 aprile, ore 19.00, Sky Sport 251.