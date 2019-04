"Ce la siamo fatta sotto": non è una dichiarazione bensì l'interpretazione di un gesto, un video che ha fatto il giro del web dopo il big match di martedì all’Allianz Stadium. Cristiano Ronaldo, a segno ad Amsterdam così come a Torino, ha ritoccato i suoi numeri eccezionali (126 gol segnati in Europa e 65 reti nella fase ad eliminazione diretta) pur senza garantire il passaggio del turno ai bianconeri. Privato della semifinale in Champions per la prima volta dal 2010, lui che ha sollevato il trofeo in cinque occasioni diverse, CR7 ha inevitabilmente incassato la sconfitta manifestando a caldo tutta la sua delusione: immortalato da uno spettatore al fischio finale, infatti, l’uomo dei record si è lasciato andare ad un gesto apparentemente rivolto verso bordocampo. Il video ripreso dalla tribuna vede infatti Cristiano rivolgere uno sguardo alla panchina, mettersi una mano dietro i pantaloncini e poi fare un gesto sinonimo della mancanza di coraggio. Con chi ce l'aveva? L'allenatore? I compagni?

Allegri: "Ronaldo è deluso ma sereno, farà benissimo anche l'anno prossimo"

Sull’episodio è tornato anche Massimiliano Allegri in conferenza stampa alla vigilia della partita contro la Fiorentina: "Ronaldo ha fatto una stagione straordinaria perché ha fatto gol e si è messo a disposizione, sabato giocherà", ha esordito Max davanti ai giornalisti che ha poi proseguito: "Ronaldo più Juventus non è Champions sicura, il Barcellona dopo quattro anni gioca una semifinale. Era da quattro che non succedeva e hanno Messi in squadra". In merito al video divenuto virale, infine, Allegri ha glissato così: "Ronaldo è il futuro della Juventus, è arrivato l’anno scorso ed è un giocatore straordinario. Ha fatto benissimo quest’anno e lo farà anche l’anno prossimo. È sereno e tranquillo, certo: è deluso come lo siamo tutti perché siamo usciti da una competizione che volevamo vincere. Come tutti gli anni".