Rottura del crociato per Svoboda, stagione finita

Non arrivano buone notizie in casa Venezia. Michael Svoboda, uscito al 32' nel corso della sfida dello Stadium contro la Juventus, ha riportato la rottura del legamento crociato destro. Il difensore sarà sottoposto a un intervento chirurgico nei prossimi giorni presso la clinica privata Gelenkpunkt di Innsbruck, in Austria. Per lui, vero punto di riferimento per Di Francesco considerando le 16 partite su 16 giocate (con anche un gol realizzato), stagione finita.