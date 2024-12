Fiorentina, festa di Natale al Viola Park: c'è anche Bove

Martedì 17 dicembre la Fiorentina si è ritrovata al Viola Park per la consueta cena di Natale, alla quale hanno partecipato i calciatori e le calciatrici, lo staff e gli sponsor. Tra i presenti anche Edoardo Bove, che è stato abbracciato da tutta la squadra in una serata di festa. La Viola giovedì 19 dicembre sarà impegnata in Portogallo per l'ultimo match della fase campionato di Conference League contro il Vitoria Guimaraes (in diretta su Sky Sport Uno, Sky Sport 252 e in streaming su NOW)