Otto di fila. La Juventus festeggia: la vittoria contro la Fiorentina vale l’ennesimo Scudetto consecutivo. Chi è stato presente in ogni successo bianconero è stato Giorgio Chiellini, che ha festeggiato insieme ai compagni l’importante traguardo: “È un risultato raggiunto con voglia e lo vinciamo d'anticipo perchè abbiamo fatto qualcosa di straordinario - ha detto - Difficilmente può capitare ad altri questo filotto, godiamoci la festa e un po' di riposo dopo le energie spese. Come sto? Bene, lunedì tornerò in gruppo”. La vittoria della Scudetto arriva a pochi giorni dall’amara eliminazione dalla Champions League: “È stata una delusione - ha spiegato il difensore, assente per infortunio in entrambe le sfide contro l’Ajax - L’ho vissuta così, non potevo nemmeno sfogarmi o aiutare i compagni. Però c'è l’orgoglio di essere capitano di questa squadra: tutti hanno dato il 100% e capita che non si riesca a vincere tutto. Fai bene tutto l'anno e basta una settimana storta che succede quanto è successo. Siamo abituati alle pressioni, ce n’erano di più nella sfida contro l’Atletico Madrid. Ripartiamo con più voglia, e ora festeggiamo perchè questi attimi ti danno ancor più energia per rivincere l'anno successivo, specie nei momenti di difficoltà”.

"Champions delusione cocente, ma non è un dramma"



Chiellini ha continuato poi a parlare della delusione Champions: “La lampada di Aladino non ce l'ha nessuno, la soluzione non arriva sempre - ha detto - Io credo che non siamo riusciti a trovare le contromisure. Cristiano ha fatto due gol e si era messa bene, è stata una delusione cocente. Con tutto il rispetto siamo più forti dell'Ajax e dovevamo andare avanti. Ma loro hanno meritato, si va avanti e la società è la nostra fortuna perchè continua a crescere. Noi dobbiamo lavorare e giocare”. Sulla possibilità che lo Scudetto rubi energie mentali all’Europa: “No, non credo - ha ammesso Chiellini - C’erano anche le situazioni quest'anno per andare forte, il titolo era vinto da Napoli. Avevamo modo e tempo per gestire le energie nervose, ma non siamo arrivati in condizioni ideali. C'è rammarico, perchè sono uscite quasi tutte le big e il Barcellona era dall'altra parte del tabellone. Ma non ne facciamo un dramma: andiamo avanti e il successo arriverà. Non ho tanto tempo, ma da juventino spero che presto arrivi e arriverà”, ha concluso.