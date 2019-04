Cinque gare alla fine del campionato, diverse squadre lottano ancora per non retrocedere. Il Chievo è l'unica già in Serie B, la vittoria contro la Lazio nell'ultimo turno è servita soltanto per il morale. La squadra di Di Carlo è già retrocessa, ma è l'unica. Altri 9 club sono ancora in lotta per non retrocedere: è il caso di Frosinone, Empoli, Udinese, Bologna, Genoa, Parma, Spal, Sassuolo e Cagliari, quest'ultimo a quota 40 punti, in una zona più sicura rispetto alle concorrenti (come la Fiorentina) Diversi scontri diretti ancora in palio, tra cui l'Empoli-Bologna della prossima settimana. Alcune sfide saranno decisive.

Il calendario della lotta salvezza (in maiuscolo le partite in trasferta).

CAGLIARI (11^ POSIZIONE, 40 PUNTI)

34^ giornata: ROMA

35^ giornata: NAPOLI

36^ giornata: Lazio

37^ giornata: GENOA

38^ giornata: Udinese

SASSUOLO (12^ POSIZIONE, 38 PUNTI)

33^ giornata: UDINESE

34^ giornata: FIORENTINA

35^ giornata: Frosinone

36^ giornata: TORINO

37^ giornata: Roma

38^ giornata: ATALANTA

SPAL (13^ POSIZIONE, 38 PUNTI)

34^ giornata: Genoa

35^ giornata: CHIEVO VERONA

36^ giornata: Napoli

37^ giornata: UDINESE

38^ giornata: Milan

PARMA (14^ POSIZIONE, 36 PUNTI)

34^ giornata: CHIEVO VERONA

35^ giornata: Sampdoria

36^ giornata: BOLOGNA

37^ giornata: Fiorentina

38^ giornata: ROMA

GENOA (15^ POSIZIONE, 34 PUNTI)

34^ giornata: SPAL

35^ giornata: Roma

36^ giornata: ATALANTA

37^ giornata: Cagliari

38^ giornata: FIORENTINA

BOLOGNA (16^ POSIZIONE, 34 PUNTI)

34^ giornata: Empoli

35^ giornata: MILAN

36^ giornata: Parma

37^ giornata: LAZIO

38^ giornata: Napoli

UDINESE (17^ POSIZIONE 33 PUNTI)

34^ giornata: ATALANTA

35^ giornata: Inter

36^ giornata: FROSINONE

37^ giornata: Spal

38^ giornata: CAGLIARI

EMPOLI (18^ POSIZIONE, 29 PUNTI)

34^ giornata: BOLOGNA

35^ giornata: Fiorentina

36^ giornata: SAMPDORIA

37^ giornata: Torino

38^ giornata: INTER

FROSINONE (19^ POSIZIONE, 23 PUNTI)