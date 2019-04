Una doppia distorsione alla caviglia e al ginocchio destro lo ha costretto a lasciare il campo dopo 15 minuti del match di Coppa Italia contro il Milan, Sergej Milinkovic-Savic – seppur dolorante – ha però assistito e gioito dalla panchina al successo ottenuto dalla sua squadra. E adesso punta a essere nuovamente protagonista in questo finale di stagione, magari proprio nella finale di Coppa Italia conquistata dalla Lazio a San Siro. Il centrocampista serbo si è sottoposto quest’oggi a degli accertamenti per capire l’entità del doppio problema fisico riportato nella gara contro il Milan: “Aspettiamo i dottori per l’esito degli esami. Il dolore? Ora poco, sto meglio. Ieri sera però c’è stata tanta paura in quel momento. Recupero per la finale? Speriamo di recuperare, andiamo avanti”, ha dichiarato proprio Sergej Milinkovic-Savic all’uscita della clinica Paideia dove ha sostenuto gli esami del caso. Il calciatore, squalificato per il prossimo turno di campionato dopo il cartellino rosso ricevuto contro il Chievo, inizierà dunque subito la fase di recupero con l’obiettivo di tornare a disposizione di Inzaghi per la finale di Coppa Italia.