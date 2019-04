Tutto nuovamente rimescolato, la corsa all'Europa non riesce proprio a regalare certezze. A guadagnarne è lo spettacolo, in quello che si preannuncia un finale di campionato caldissimo per quel che riguarda la lotta Champions e quella Europa League.

Quando mancano 4 giornate alla fine del campionato (e in attesa di Atalanta-Udinese, lunedì alle 19, valida ancora per la 34.a giornata), Juventus e Napoli si sono già prese aritmeticamente i primi due posti Champions, l'Inter difende il terzo con un vantaggio di 4 punti sulla Roma, al momento quarta (aspettando, appunto, l'Atalanta, che potrebbe scavalcarla).

Così, dietro ai nerazzurri, in questo momento si concentrano ben 5 squadre raccolte in appena 3 punti, in lotta per tre posti, uno Champions e due Europa League. Nel dettaglio, questa la classifica dal quarto posto in giù: Roma 58 punti, Atalanta 56 (con una partita in meno), Torino 56, Milan 56, Lazio 55.

Evidente come il successo dei granata di Mazzarri sul Milan abbia rilanciato le ambizioni del Toro, così come la Lazio è tornata in corsa tagliando fuori un'altra possibile pretendente come la Sampdoria, battuta nello scontro diretto.

E il calendario dei prossimi impegni cosa dice? Innanzitutto balza all'occhio quel Torino-Lazio all'ultima giornata che potrebbe rivelarsi anche un vero e proprio spareggio. Alla prossima, invece, sarà Lazio-Atalanta a darci ulteriori indizi, ricordando che le due squadre si affronteranno anche nella finale di Coppa Italia. E poi il Sassuolo, possibile "arbitro" in questa corsa, dovendo affrontare ben 3 delle pretendenti nelle prossime 4 giornate (Torino, Roma, Atalanta)

ROMA: 58 punti

Genoa (trasferta), Juventus (casa), Sassuolo (trasferta), Parma (casa)

Un Genoa ancora in bilico alla prossima, poi il big-match all'Olimpico contro una Juve che insegue solo primati ma che di sicuro non fa mai sconti. Finale più soft, specialmente se Sassuolo e Parma dovessero arrivarci già salve.



ATALANTA: 56 punti*

Udinese (casa), Lazio (trasferta), Genoa (casa), Juventus (trasferta), Sassuolo (casa)

Innanzitutto la partita con l'Udinese, che potrebbe portarla al quarto posto davanti alla Roma. Poi un calendario non semplicissimo, se allo scontro diretto con la Lazio e alla trasferta in casa della Juve aggiungiamo l'impegno della Coppa Italia (finale con la Lazio). Partite che però fanno sì che la Dea possa "decidere" il proprio destino.



TORINO: 56 punti

Juventus (trasferta), Sassuolo (casa), Empoli (trasferta), Lazio (casa)

Il derby alla prossima, la Lazio all'ultima (possibile spareggio). Incastonate nel mezzo le sfide con Sassuolo ed Empoli, che potrebbe rivelarsi più complicata del previsto se la squadra di Andreazzoli ci arrivasse ancora in lotta per la salvezza. Giocano a favore dei granata gli scontri diretti, che li premierebbero nei confronti di Atalanta e Milan in caso di arrivo alla pari.



MILAN: 56 punti

Bologna (casa), Fiorentina (trasferta), Frosinone (casa), Spal (trasferta)

Il ko con il Torino ha complicato parecchio i piani, adesso la Champions è più lontana e al momento i rossoneri sono fuori anche dalla zona Europa League. Il calendario però non è malvagio (sulla carta pochi pericoli, a parte la trasferta a Firenze sempre insidiosa): dipende da come lo si affronta.

LAZIO: 55 punti

Atalanta (casa), Cagliari (trasferta), Bologna (casa), Torino (trasferta)

La rimonta è molto difficile, ma non impossibile: di sicuro passa da due partite decisive, gli scontri diretti con Atalanta e Torino, e potrebbe anche non bastare. Anche per i biancocelesti, poi, c'è da considerare l'impegno della finale di Coppa Italia.