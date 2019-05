Un punto a testa, probabilmente più prezioso per l’Udinese che per l’Inter, e lo si intuisce da come lo 0-0 viene accolto dai tifosi di casa al triplice fischio. Quasi una festa per i bianconeri, perché adesso il vantaggio sulla zona rossa è di 4 punti, con l’Empoli terz’ultimo impegnato domenica a mezzogiorno contro la Fiorentina.

Muove la classifica anche l’Inter, che ha come obiettivo quello di difendere il terzo posto e si porta a +4 sull’Atalanta (attesa dalla Lazio) e a +5 sulla Roma (impegnata sul campo del Genoa), e che non sfonda nonostante una buona gara di Lautaro Martinez, preferito dall’inizio a Icardi, e il tentativo di Spalletti di attaccare nel finale con le due punte (dentro anche Icardi, e nel finale Keita per Lautaro). L’assedio nerazzurro finale non porta ai tre punti che avrebbero quasi assicurato un posto Champions: adesso l’Inter deve aspettare i risultati delle altre e guardarsi alle spalle.