Tre giornate al termine del campionato e nulla è ancora definito nella lotta ai posti Champions (con Juve e Napoli già qualificate). Cinque squadre per due posti in una griglia (quella attuale) che, nel rush finale potrebbe subire cambiamenti significativi. Alla luce dei risultati dell'ultima giornata con il Milan impegnato a Bologna alle 20.30, Inter, Atalanta, Roma, Torino appunto sperano. La Lazio? Quasi fuori dai giochi, rimane solo la possibilità Europa League. Ma quanti punti servono a ciascuna per raggiungere l'Europa delle big? L'analisi del calendario e degli scontri diretti.

Inter 63 punti: bastano due vittorie

Ovviamente è la squadra che in questa particolare lotta resta più avvantaggiata. Per un discorso di vantaggio di classifica e perché l'aritmetica è pronta a premiare i nerazzurri in caso di due vittorie nelle ultime tre di campionato e perché due gare su tre l'Inter le giocherà in casa. Innanzitutto con il Chievo già retrocesso e poi all'ultima con l'Empoli che, però, potrebbe essere ancora impelagato nella lotta per non retrocedere. In caso di doppio successo, la trasferta di Napoli sarebbe iinfluente per i nerazzurri che sarebbero irraggiungibili a quota 69 punti.

Il calendario (* in maiuscolo le partite in trasferta)

Chievo

NAPOLI

Empoli

I risultati negli scontri diretti