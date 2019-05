Serie A, le migliori giocate della 35^ giornata

Se contassimo solo i punti accumulati nel girone di ritorno, il Bologna sarebbe nono in classifica. Merito quindi del cambio di allenatore, con Mihajlovic che ha dato idee, ma soprattutto convinzione, a una squadra che sembrava inadeguata alla categoria; ma anche di un mercato invernale che ha alzato il livello tecnico del Bologna fino a un punto in cui la squadra non è più paragonabile a quelle che stanno tuttora lottando per la salvezza.

Giocatori come Lyanco, Sansone, Soriano ed Edera hanno dato solidità e nuove soluzioni a una squadra arida. Nicola Sansone, in particolare, pur non avendo giocato sempre titolare, ha aggiunto imprevedibilità e qualità nel dribbling e nell’ultimo passaggio. Sebbene parta a volte dalla panchina, è il giocatore del Bologna che più dà l’impressione di poter trovare la giocata risolutiva in qualsiasi momento. La sua creatività nell’uno contro uno e la sua tecnica nello stretto sono merce rara in un calcio, quello italiano, che fatica a produrre calciatori offensivi di livello. Non è un caso che su di lui, a un certo punto, abbia deciso di investire di più una squadra spagnola che una italiana.

La sconfitta del Bologna a San Siro è stata a un certo punto messa in dubbio dalla rete di Destro, nata da un’invenzione tutta di Sansone. Riceve un passaggio corto da calcio d’angolo, è sulla trequarti offensiva, piuttosto libero, alza la testa e carica il tiro. Poi, invece di lasciar partire la conclusione, scava la palla sotto per servire Destro, solo in mezzo all’area, che stoppa di petto e conclude in porta di sinistro. È uno schema, lo si capisce da come gli attaccanti chiamino la palla in area di rigore, ma questo non toglie nulla al gesto tecnico di Sansone: per far abboccare la difesa all’idea del tiro bisogna essere capaci di portare l’inganno fino alla fine, essere credibili, e a lui riesce alla grande.

Il controllo a seguire di Orsolini