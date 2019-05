Dopo 9 anni sarà addio. Gianluca Petrachi lascerà la carica di ds del Torino per andare alla Roma, dove sarà il nuovo direttore sportivo. Nove anni di Toro, emozioni e soddisfazioni, soprattutto acquisti: da Belotti a Nkoulou, da Alessio Cerci a Ciro Immobile. Anche se per ora resta vago: "Non ho ancora deciso cosa farò". Queste le sue parole su Sky Sport.

"Spero che le mie scelte vengano accettate"

"Non ho ancora deciso cosa farò, ho sempre gravitato su Torino. Ho visto tutti gli allenamenti della squadra, ne ho saltato qualcuno solo per ragioni logistiche". Continua Petrachi: "Sono stato molto chiaro anche con il presidente Cairogli ho comunicato che , dopo la fine del campionato avrei fatto delle scelte. Quando finirà la stagione, deciderò cosa fare. Mi auguro che queste scelte vengano condivise e accettate".

"La Roma mi ha cercato con insistenza"

Continua Petrachi: "Non ho dato le dimissioni, lunedì sarà tutto chiaro. E’ vero che la Roma mi ha cercato come altre squadre, ma la Roma con più insistenza, normale che succeda nel mercato. Non ho ancora deciso cosa fare. Avevo già parlato col presidente Cairo e sa che le dimissioni sono una possibilità, perché dopo 10 anni in cui si è lavorato insieme credo sia legittimo da parte mia avere ambizioni per nuove sfide che diano nuovi stimoli".

E ancora: "Non ho mai lavorato in queste settimane per la Roma, chi lo dice sostiene il falso. Sono sempre stato accanto alla squadra e presente agli allenamenti. Non ho ancora deciso cosa farò". Cairo accetterà le dimissioni da ds del Torino? "Nel nostro lavoro serve adrenalina. Dopo tanti anni di stima e lavoro insieme, mi auguro prevalga il buon senso di chiudere e lasciarmi andare dando soddisfazione alla mia volontà, credo sia legittima”