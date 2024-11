Rimasto in 9 nel finale della partita con la Lazio per il doppio rosso (nel giro di pochi secondi) a Mina e Adopo, il Cagliari non manda a parlare l’allenatore Nicola. Al suo posto il ds Bonato che illustra la posizione del club: "La gestione dei cartellini non equa alla lunga è stata determinante: era una gara tranquilla e abbiamo avuto 8 ammoniti, sembra impossibile. Le due espulsioni ci penalizzano anche in vista della prossima gara. Servivano più lucidità e tranquillità"

LAZIO-CAGLIARI 2-1: HIGHLIGHTS - PAGELLE