Quando passa l’uragano, il docu-film su Gaucci

Una vita all’insegna dell’impossibile, con un’innata capacità di fare notizia e di farla franca, quasi sempre. Da non perdere stasera su Sky Crime e Sky Documentaries il docu-film in prima tv "Gaucci-Quando passa l'uragano"

Il docu-film GAUCCI - QUANDO PASSA L’URAGANO , una nuova produzione originale Sky Crime , in prima tv oggi, martedì 5 novembre, alle 22.55 su Sky Crime e Sky Documentaries e in streaming su NOW , è il ritratto dell’ uragano Gaucci descritto dai figli Alessandro e Riccardo e da chi lo ha conosciuto più da vicino. È la storia del Perugia Calcio diventato grande alla fine degli anni ’90, ma è anche il racconto di un impero fatto di cavalli , di deludenti calciatori stranieri , di piccole e grandi truffe , di fughe rocambolesche e di crack finanziari che hanno condannato i suoi stessi figli al carcere.

L'imprendiore visionario

Luciano Gaucci è stato un talent scout dal fiuto redditizio e una figura emblematica non solo per il Perugia Calcio, ma per l’intero panorama calcistico italiano. Scomparso nel 2020, Gaucci è ricordato come un innovatore e un imprenditore visionario, che ha trasformato il Perugia in una squadra competitiva su scala nazionale e internazionale. La sua abilità nel riconoscere e promuovere talenti emergenti ha portato alla scoperta di giocatori che sono diventati stelle a livello mondiale.