Episodio curioso accaduto nel finale di Napoli-Atalanta, sfida vinta 3-0 dai nerazzurri sul campo della capolista. Partita da applausi della squadra di Gasperini, che festeggia con la doppietta di Lookman e il gol nel recupero di Retegui. E proprio quanto accaduto dopo la rete di Mateo Retegui ha sorpreso tutti. L'attaccante della Nazionale, che al minuto 92 ha segnato il suo 11° gol in altrettante partite, si era tolto la maglia per la gioia. Un'esultanza che, da regolamento, viene sanzionata con l'ammonizione. Ma nel comunicato del giudice sportivo non c'è traccia del provvedimento nei confronti di Retegui. Eppure nella diretta televisiva non era passato inosservato l'arbitro Daniele Doveri che, cartellino alla mano, puniva un comportamento non regolamentare. Ma quel cartellino non era per Retegui. Che cosa è successo?