La strada che porta a Roma è ancora lunga, ma se è vero che tutte quante prima o poi conducono alla capitale in qualche modo alla fine anche Petrachi ci arriverà. Sponda giallorossa, ovviamente, dove andrà a completare un organigramma che sarà completamente rinnovato. E' lo scenario che vi stiamo raccontando oramai da giorni e che proprio oggi ha cominciato a definirsi in manier ancora più nitida dopo che lo stesso Petrachi ha comunicato al Torino di aver rassegnato lo proprie dimissioni da direttore sportivo.

Solo un primo, e non definitivo, passo, arrivato al termine di una giornata abbastanza di dichiarazioni, nella quale il presidente Cairo non ha fatto mistero di nutrire una certa insofferenza per la situazione creatasi col proprio direttore sportivo, sempre più ammaliato dalla possibilità di trasferirsi nella capitale ("Io non posso sapere cosa farà Petrachi, poi mi sono espresso più volte su questo tema, non devo aggiungere nulla"). Proprio per questo la parola fine non si può ancora scrivere, perché ora il numero uno granata potrebbe comunque ancora impedire a Petrachi di accasarsi in una nuova società tenendolo formalmente legato al Torino. Proprio come succede per i giocatori, infatti, i dirigenti devono essere liberati a livello federale dalla società alla quale hanno presentato le dimissioni, cosa che non succede con gli allenatori che invece - nel caso venissero chiamati da un altro club dopo le dimissioni - sono da considerare liberi in automatico.

A questo punto, con l'arrivo delle dimissioni, continuare a mantenere una situazione di stallo non fa comodo a nessuno, né al Torino, né alla Roma, né a Petrachi. Cairo, come detto, non ha gradito l'attegiamento del suo dirigente e ora vuole un 'risarcimento' dai giallorossi, che alla fine potrebbero mettersi d'accordo coi granata e girare loro un giocatore in prestito per compensare la perdita del Ds. Uno dei profili che maggiormente interessano ai granata è quello di Gianmarco Cangiano, talentuoso attaccante della Primavera autore di 14 gol e 5 assist in 28 partite con la squadra di Alberto De Rossi.

In ogni caso a Trigoria tutti già lo aspettano e trapelano anche le prime indiscrezioni sullo staff che Petrachi porterà in giallorosso: dai granata arriveranno probabilmente anche due collaboratori, tra cui quasi certamente l'osservatore Cavallo. La strada per Petrachi non è ancora finita, ma sullo sfondo comincia a stagliarsi il profilo del Colosseo.