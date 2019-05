Il paradosso del Genoa di Prandelli è invece enunciato dai numeri, che mostrano una squadra più performante rispetto a quelle di Ballardini e Juric, per occasioni concesse e prodotte (considerando anche lo sviluppo della manovra negli ultimi metri), ma spaventosamente meno efficiente nella conversione delle stesse. La ragione più banale e immediata è il vuoto lasciato da Piatek al centro dell’attacco, sia in termini di qualità delle conclusioni che per l’influenza che lo stesso aveva sulle difese avversarie rispetto alle punte attuali. Prandelli ha cercato di compensare cambiato diversi sistemi di gioco, provando sia soluzioni a una punta (accompagnata da due esterni alti o da un “guastatore” a ridosso), sia la coppia (aggiustando la posizione del duttile Kouame o impiegando contemporaneamente due tra Sanabria, Lapadula, Pandev). Dopo qualche timido tentativo di calcio di possesso più elaborato, il Genoa si è assestato su un’identità tattica prevalentemente volta allo sfruttamento delle ripartenze in campo lungo.

Dove si gioca la partita

La fascia più calda sembra essere quella occupata da Criscito che, dopo diverse buone prestazioni, avrà spesso a che fare con Mirallas e/o Chiesa. Molto dipenderà dalle posizioni di partenza delle punte viola: il Genoa può sfruttare anche l’attitudine dei suoi difensori ad una marcatura più aggressiva sull’uomo (è la seconda squadra del campionato per contrasti a partita, 17.7), grazie all’utilizzo della linea difensiva a 3 che permette scalate in avanti più decise, quindi se Montella dovesse riproporre Chiesa in posizione centrale e Muriel in attacco posizionale, dovrebbe finire per avvantaggiare la difesa del Genoa.

Il rebus dell’atteggiamento sarà cruciale per entrambe. Forse il modo migliore per la Fiorentina di mettere in condizione i propri giocatori più qualitativi è quello di attirare l’avversario nella propria metà campo per poi lanciare in profondità i suoi due attaccanti, accettando di allontanarli molto dalla porta per poterne sfruttare le capacità di attaccare in campo aperto, magari attirando e mettendo in crisi le marcature dei difensori avversari, muovendoli e provando a colpirli anche con inserimenti a rimorchio (per sfruttare anche Benassi, a oggi miglior realizzatore in rosa). Provare a impostare la partita schiacciando il Genoa nella propria metà campo potrebbe essere controproducente, sia per le qualità dei propri giocatori che per quelle della squadra di Prandelli, che ha dimostrato di soffrire le offensive in campo aperto più di quelle a difesa schierata.

Sarà comunque una partita molto nervosa, dove le strategie tattiche potrebbero essere rinnegate e modificate nel giro di pochi minuti e dove gli equilibri verranno più volte messi in discussione. La dimensione mentale giocherà un ruolo fondamentale, per due squadre che hanno chiuso la stagione nel peggiore dei modi possibili e che sono adesso chiamate ad andare oltre ogni contraddizione tattica, per gli ultimi fatidici 90 minuti.