Sono stati intensissimi e pieni di ribaltoni gli ultimi 90' di Serie A. Va in archivio la stagione 2018/19, dopo un'ultima giornata in cui i verdetti si sono capovolti più e più volte. Alla fine a sorridere e ad andare in Champions League sono Atalanta e Inter, grazie alle rispettive vittorie contro Sassuolo ed Empoli. Quinto posto amaro per il Milan, che per un solo punto deve accontentarsi dell'Europa League: con lui la Roma, staccata a 66 dopo la vittoria contro il Parma. La terza squadra qualificata in Europa League è la Lazio, per effetto della vittoria in Coppa Italia. Il risultato di San Siro influisce anche sulla lotta per la permanenza in A: la sconfitta dell'Empoli e il pareggio del Genoa a Firenze condannano alla Serie B la squadra di Andreazzoli e salvano Fiorentina e Genoa: Empoli e Genoa finiscono a pari punti, ma gli scontri diretti sorridono ai rossoblù.



La classifica

Juventus 90

Napoli 79

Atalanta 69

Inter 69

Milan 68

Roma 66

Torino 63

Lazio 59

Sampdoria 53

Bologna 44

Sassuolo 43

Udinese 43

Spal 42

Fiorentina 41

Cagliari 41

Parma 41

Genoa 38

Empoli 38

Frosinone 25

Chievo 17

Classifica marcatori

Quagliarella (Sampdoria) 26

Zapata (Atalanta) 23

Piatek (Milan) 22

Ronaldo (Juventus) 21

Milik (Napoli) 17

Petagna (Spal) 16

Caputo (Empoli) 16

Mertens (Napoli) 16

Immobile (Lazio) 15

Belotti (Torino) 15

Ilicic (Atalanta) 12

El Shaarawy (Roma) 11

Icardi (Inter) 11

Defrel (Sampdoria) 11

Gervinho (Parma) 11

Insigne (Napoli) 10