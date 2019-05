Tre squadre nello spazio di tre punti e altri 90 minuti (e oltre) di passione: alla fine, una sola verrà risucchiata nel vortice della retrocessione e in tre potranno festeggiare. Genoa, Empoli e Fiorentina - in rigoroso ordine decrescente di classifica – si giocheranno nella prossima e ultima giornata di campionato la permanenza in Serie A in quel calderone di emozioni che è improvvisamente diventata la lotta salvezza, merito o colpa – a seconda dei punti di vista – dell’exploit clamoroso dell’Empoli, che con i 9 punti conquistati nelle ultime tre gare ha risucchiato squadre che si credevano oramai salve. Come ad esempio il Genoa, che non vince dal 17 marzo (2-0 alla Juve) e nelle ultime 11 giornate è riuscito a mettere insieme la miseria di 4 punti. O come la Fiorentina, che non riesce a ottenere tre punti tutti assieme dal 17 febbraio (4-1 in casa della Spal), ha perso le ultime 5 di fila e nelle ultime 13 giornate ha racimolato appena 5 punti. Le due - incredibile scherzo del destino - si ritroveranno di fronte proprio all’ultima giornata al Franchi, in quello che sarà un vero e proprio scontro salvezza. Tutto ruota attorno alla fatidico numero 40 andiamo a vedere perché.

Partiamo dalla classifica, la cosa più importante. La terzultima al momento è il Genoa che con i suoi 37 punti fissa a 41 la quota salvezza certa al momento. Punteggio raggiunto in questa giornata dal Cagliari (1-1 col Genoa), dal Parma (1-0 alla Fiorentina), e dal Bologna (3-3 contro la Lazio) che dunque sono salve. E’ salva anche l’Udinese: nonostante abbia solo 40 punti e possa ancora essere raggiunta dal Genoa (in caso anche di contemporanea vittoria dell’Empoli a Milano) godrebbe in qualsiasi caso del vantaggio degli scontri diretti. A 38 c’è l’Empoli, che dopo aver battuto 4-1 il Torino si è tolta dal terzultimo posto ma ora è attesa dalla trasferta di Milano. A 40, infine, la Fiorentina, alla quale basta un punto, ma il fatto che di fronte si ritrovi proprio il Genoa complica di molto la situazione: in caso di vittoria dei rossoblu e di arrivo delle due squadre a 40 bisognerebbe prima vedere il risultato dell’Empoli a Milano e poi capire se l'Udinese (ricordiamo in ogni caso già salva) abbia conquistato almeno un punto a Cagliari. Altrimenti cominciare a prendere la calcoltrice e calcolare i vari aspetti delle classifiche avulse. Insomma, tanti numeri e tante ipotesi. Vi gira la testa? Ecco un riassunto schematico per capire cosa serve alle varie squadre per salvarsi e tutti i dettagli delle diverse classifiche avulse possibili.