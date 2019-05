La Sampdoria vince 2-0 contro la Juve nell’ultima giornata di campionato. Quagliarella, che ha ricevuto un tributo prima della partita e il premio della Lega di A come miglior attaccante, celebra il titolo di capocannoniere (26 reti) senza segnare conto Allegri all’ultima sulla panchina bianconera. Nel primo tempo le squadre si affrontano a viso aperto anche se non riescono mai ad affondare con decisione. Le occasioni principali capitano a Quagliarella e Dybala, ma i primi 45 minuti terminano 0-0. Nel secondo tempo spazio a Vieira, Caprari e Gabbiadini (che ha preso il posto di Quagliarella, salutato da una standing ovation) nella Samp. Allegri inserisce i giovani Portanova e Nicolussi Caviglia, oltre a Bonucci in campo per Chiellini. Quando il match sembra destinato allo 0-0, prima viene annullata una rete a Kean per posizione di fuorigioco, poi si scatena la Sampdoria. Vantaggio di Defrel al minuto 84, perfetta punizione di Caprari all’incrocio al 91’. I quattro minuti di recupero non cambiano il punteggio, con i blucerchiati che salutano il pubblico con una vittoria di prestigio. Allegri saluta con una sconfitta dopo cinque anni di successi.