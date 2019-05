Ranieri: "Lacrime? Era pioggia. Serata indimenticabile"

Al termine del match contro il Parma, vinto 2-1 dalla Roma, Ranieri ha parlato delle emozioni della serata: “Non erano lacrime ma pioggia - ha scherzato l’allenatore giallorosso - Faccio questo lavoro perché l’emozione ancora mi prende. Non me lo aspettavo questo gesto, per questo mi sono commosso. A saperlo mi sarei preparato mentalmente, ma è bello saper esternare le proprie emozioni. E pazienza se ho fatto vedere un mio lato debole, io sono timido e vergognoso e non mi piace far vedere quello che provo”. E ancora: “Quando ho preso la Roma volevo centrare la Champions. Complimenti agli avversari, noi abbiamo cercato di fare il meglio. Ringrazio i miei ragazzi e il pubblico che mi ha accolto in questo modo. Sono stato bene con i ragazzi, mi hanno seguito e lavorato bene. Questa serata sarà per me indimenticabile. Grazie anche al Presidente che mi ha dato l’opportunità. Adesso tornerò a fare un tifo sfrenato, sarà sempre il primo risultato che chiederò”, ha concluso.