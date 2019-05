Insieme per Davide Astori. La prima e l’ultima squadra del difensore, tragicamente scomparso a Udine il 4 marzo 2018, unite nel suo nome: Cagliari e Fiorentina hanno infatti sostenuto e finanziato la costruzione di un campo a 5 in erba sintetica nella municipalità di Betlemme, nell’ambito del progetto Assist For Peace, che promuove il sogno dell’integrazione in Israele e Palestina. Si chiamerà “Davide Astori Playground” e lì tutti i giovani, senza distinzioni sesso o religione, potranno giocare nel nome del numero 13. Il campo, progettato dall’architetto Ziad Alsayeh, verrà inaugurato venerdì 31 maggio e ha l’obiettivo di “fornire un luogo dove divertirsi giocando a calcio, attraverso la condivisione di valori come fratellanza, lealtà e amicizia”, come si legge nel comunicato congiunto dei due club di Serie A. All’inaugurazione del campo per Astori, calciatore che ha sempre promosso e sostenuto il tema dell’unione e della fratellanza, ci saranno anche delle delegazioni di Cagliari e Fiorentina, guidate dal presidente rossoblù Tommaso Giulini e dal vicepresidente viola Gino Salica, che si recheranno a Betlemme insieme ai dirigenti Andrea Cossu e Giancarlo Antognoni, oltre che ai calciatori Nicolò Barella, Federico Chiesa, Vitor Hugo, Fabio Pisacane e Montiel. Già nel 2016, alla vigilia della gara per le qualificazioni mondiali Israele-Italia, fu inaugurato il "Friendship and Peace Playground" all’interno delle mura della città vecchia di Gerusalemme. L’idea di un campo anche oltre il muro, a Betlemme, è nata nel maggio 2018 grazie a questa esperienza: così un’area inutilizzata diventerà un campo di gioco per tutti i bambini.