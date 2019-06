Dopo 28 anni Paolo Mazzoleni ha chiuso per limiti d'età la sua carriera da arbitro, ma potrebbe comunque continuare in qualità di VAR. Intanto a breve uscirà la sua biografia, intitolata “La mia regola 18”. In attesa che esca il libro, Mazzoleni ha svelato un aneddoto su Spalletti: "Quest'anno a fine gara, lasciando San Siro dopo aver diretto una partita dell'Inter, sono passato davanti al loro spogliatoio e sulla porta, rimasta aperta, ho visto una mia foto con scritto 'è tosto, è spigoloso' – ha raccontato a L'Eco di Bergamo l'arbitro – Incrocio Pane, dello staff di Spalletti, e gli chiedo delle spiegazioni. Lui mi risponde: 'Lo fa sempre, per spiegare ai calciatori chi è l'arbitro'. L'ho sentita come una medaglia al merito: tosto e spigoloso. Ma anche per bene, infatti i migliori rapporti in campo li ho avuti con i calciatori carismatici come De Rossi, Bonucci, Zanetti, Diamanti, Gattuso e Stankovic".