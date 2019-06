L'Inter accelera per Barella, Federico Chiesa si è promesso alla Juve. Intanto la Fiorentina è pronta a passare nelle mani di Commisso. Milan, Giampaolo in pole per la panchina. Per quella della Roma avanza la candidatura di Paulo Fonseca. Tutte le trattative in tempo reale

