2002-2019. Dopo 17 anni si è chiusa l’era Della Valle alla guida della Fiorentina. Giovedì è arrivata l’ufficialità del passaggio della proprietà nelle mani di Rocco Commisso. 17 stagioni di alti (tanti) e bassi, con nessun trofeo messo in bacheca ma la consapevolezza di aver restituito una dimensione importante e aver risollevato dalle ceneri una squadra costretta a ripartire dalla C2. Da lì le prime promozioni e il ritorno in Serie A, mai più messo in discussione se non nella sciagurata parte finale di questo campionato. Un crollo che ha convinto la società a fare un passo indietro e mettere in vendita il club. La cifra? 130 milioni di euro. “Non la migliore offerta – come dichiarato dallo stesso Diego Della Valle ai microfoni di Sky Sport -, ma quella che può garantire più respiro alla Fiorentina”. Un’altra scelta per il bene della squadra, dunque, volta a mettere fine su uno dei periodi più rosei della storia viola.

Gli investimenti viola

A ciclo chiuso, i Della Valle hanno deciso anche di fare un resoconto di questi 17 anni, caratterizzato da 285 milioni di euro di investimento per il club viola. Tra questi i 17 spesi per il centro sportivo e per la manutenzione e messa in sicurezza del Franchi, immobili non di proprietà della Fiorentina, e i 211 per il mercato, saldo negativo tra i 710 usciti per gli acquisti e i 498 incassati per le cessioni. Firenze si è innamorata in questi anni di tanti grandi calciatori portati in viola dai Della Valle. Un listone di campioni: da Frey a Mutu, da Toni a Gonzalo Rodriguez, da Borja Valero a Salah. Senza dimenticare chi non è riuscito a mantenere le aspettative, come Mario Gomez, accolto da un bagno di folla al suo arrivo in Toscana e poi andato via senza lasciare il segno.