Concluso l'affare, con la Fiorentina passata ufficialmente nelle sue mani, per Rocco Commisso è tempo di iniziare a pensare a come affrontare le principali questioni che tengono banco in casa viola: Chiesa e Montella su tutte. In merito all'attaccante, il neo proprietario della Viola ha cercato di rassicurare i tifosi: "Farò tutto il possibile per trattenere Chiesa", le sue parole, spiegando poi di dover ancora parlare con l'allenatore: "Montella? Non l'ho ancora sentito, ho parlato solo con Cognigni e i Della Valle".

Soddisfazione, poi, per il closing avvenuto a Milano, al termine di una trattativa per la cessione del club rapidissima. "Sono felicissimo - ha aggiunto - abbiamo fatto tutto in tre settimane, penso sia un record per il calcio italiano. Se è un buon affare? Sì, altrimenti non lo avrei fatto. Nuovo stadio? Non so ancora, sono in Italia per imparare".