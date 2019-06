Un torneo con un premio speciale: giocare contro la squadra delle vecchie glorie del Cagliari. Una bella iniziativa promossa dal gruppo "Nuovo calciotto", un'associazione spontanea fatta da amanti del calcio: oltre 30 persone (carabinieri, dipendenti pubblici, titolari d'impresa, dipendenti, commercianti, volontari impegnati nel sociale e nei servizi di pronto soccorso) che abitualmente giocano a calcio e che hanno voluto impegnarsi in un evento di tipo sociale. L'obiettivo è importante: raccogliere fondi per la costruzione di una mensa in una scuola in Africa, curata dalla Onlus To.Add (Torino Addis Abeba) che si occupa di progetti umanitari in Etiopia, tra i quali quello denominato Scuolina Yeka Forest. Il calcio solidale di Serramanna ha coinvolto due società sportive impegnate nei campionati regionali Caam over 50 e Uisp regionale. "Il torneo ha avuto lo scopo di sensibilizzare quante più persone, considerato l'ambizioso progetto di costruire la mensa della scuola che fornirà colazione, pranzoe e merenda a oltre 50 bambine e bambini"spiegano gli organizzatori. Ad alzare il livello tecnico sono state le vecchie glorie del Cagliari, conivolte dal Cagliari Club di Serramanna, che hanno giocato nella serata di sabato contro la vincente del torneo: in campo, tra gli altri Copparoni, Bellini Roccotelli, Quagliozzi, Tomasini, Gattelli, Pusceddu, Coppola, Recupito, Arbau, Falaguerra.