L’unica ufficialità del calciomercato, fino a questo momento, è il nuovo allenatore: Antonio Conte. L’arrivo in panchina di uno degli allenatori più vincenti degli ultimi anni è stato un richiamo irresistibile per i tifosi dell’Inter che, in pochissimi giorni, hanno già terminato gli abbonamenti per la stagione 2019-2020: è stata già esaurita la disponibilità fissata dalla società. Lo ha confermato la società nerazzurra, tra l’altro attivissima sul mercato con tante trattative avanzate, con un comunicato pubblicato sul proprio sito ufficiale. Il primo grande traguardo, dunque, è stato già raggiunto, ma l’altra novità è che per la prima volta sarà disponibile una lista d’attesa per la prossima stagione (2020/2021) per “tutti i tifosi che vogliono assicurarsi da subito in prima fila nell'acquisto di abbonamenti".

La lista d'attesa 2020-21

L'Inter guarda già al futuro e ha deciso di introdurre quest'ulteriore opzione per quei sostenitori che vorranno essere presenti al campionato che inizierà nel 2020. Attraverso la registrazione al sito dell'Inter - novità riservata ai titolari della tessera "Siamo Noi" e disponibile fino alle ore 11 di venerdì 12 luglio - gli iscritti alla lista d'attesa, a partire dalla prossima primavera e una volta conclusa la fase di rinnovo, avranno la possibilità di "poter acquistare gli abbonamenti eventualmente non rinnovati". Le tessere possono essere acquistate online oppure al punto vendita di San Siro, mentre lo sportello biglietteria dell'Inter Store di Galleria Passerella, "in ragione del sold out degli abbonamenti, sarà chiuso fino al 31 luglio compreso".