Frenata Borja: né Firenze né Spagna

Nel pomeriggio di ieri, nella sede dell'Inter era arrivato l'agente di Borja Valero, per valutare la situazione sul suo possibile ritorno alla Fiorentina. All'uscita, Alejandro Camano ha dichiarato: "L’Inter è la sua squadra, la sua città, sta benissimo: è una squadra meravigliosa, non va via. All'Inter è molto felice. Ritorno in Spagna? No, gioca nell'Inter dove è felice. Fiorentina? No adesso no, adesso resta all’Inter al 100%".